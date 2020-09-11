أحمد أحمد متردد في الترشح مجددا لرئاسة “الكاف”

الرياضة
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أحمد أحمد متردد في الترشح مجددا لرئاسة “الكاف”
بقلم أمير بهلول

كشف “أحمد أحمد”، رئيس “الكاف”، أنه لم يحسم أمر ترشحه مجددا لرئاسة الهيئة الكروية الإفريقية مؤكدا أن الطريق لا يزال طويلا.

وقال “أحمد أحمد” في تصريح للإذاعة الوطنية: “رئاسة الكاف ليست طموح شخصي، بل هي ترسيخ لمجموعة من المصالح المختلفة”.

وأضاف: “كما في عام 2016، حيث قدمت طلبي قبل أسبوع من الموعد النهائي لتقديم الطلبات ، فأنا لا أجعل الأمر مسألة شخصية ، لأن ما يهم في الوقت الحالي هو إدارة مختلف المسابقات فيما يتعلق بوباء كورونا”.

وتابع: “سأقوم بالإعلان عن حصلتي خلال عهدتي وكل ما تمكنت من تحقيقه من البرنامج الذي سطرته، بعدها سأتشير من رشحني في 2016 وأيضا عائلتي وسنفكر في ذلك”.

وختم كلامه: “في أفريقيا، كرة القدم تشمل جميع الأطراف وأعتقد أن كرة القدم الأفريقية تحتاج إلى النضج والتفكير الأكثر نضجًا لمن سيقودها”.


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