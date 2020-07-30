أحمد أحمد يتحدث عن مستقبله على رأس الكاف

تحدث الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الانتخابات المقبلة للكاف المقررة شهر مارس 2021، ومستقبله على رأس هذه الهيئة.

وصرح وسائل أعلامية، تصريحات أحمد أحمد، لإذاعة “بي بي سي” البريطانية، أين قال: “انتظر الالنتهاء من استطلاع آراء كل الأطراف في الاتحاد الإفريقي، لاتخاذ قار حاسم بخصوص خوض اللانتخابات من عدمه”.

وأضاف رئيس الكاف: “علي أن أواصل العمل، لأنه لدينا العديد من الألتزامات، وإذا قررت استكمال المهمة فلن يكون ذلك بدافع شخصي، بل لإنجاز الكثير من الأمور والالتزامات”.

يذكر أن أحمد أحمد، تولى رئاسة اللاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مارس 2017، خلفا للرئيس السابق الكاميروني عيسى حياتو.