أحمد أحمد يطعن في قرار الفيفا ويعتبر هجوما على كرة القدم الإفريقية

الرياضة
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أحمد أحمد يطعن في قرار الفيفا ويعتبر هجوما على كرة القدم الإفريقية
بقلم كريم.تيغرمت

طعن رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقوف، أحمد أحمد في قرارات الفيفا، القاضية بإيقافه عن أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات.

ونشر أحمد أحمد، غبر حسابه الرسمي على تيوتر، بيان أعلن من خلاله اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (تاس)، للطعن في الحكم الصادر في حقه من طرف “الفيفا”.

واعتبر الملغاشي، أنه وبعيدا عن العقوبات الصادرة في حقه، فإن عملية تطوير كرة القدم الإفريقية، وتحديدا مصريها، هي من تتعرض للهجوم.

يذكر أن “الفيفا”، أعلنت هذا الأسبوع، أن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، انتهك مواد مختلفة من مدونة أخلاقيات الفيفا. بما فيها سوء استخدام المنصب، اختلاس الأموال، بالإضافة لاستفادته من الهدايا والمزايا.


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