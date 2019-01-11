“أحمد أحمد” يفضح علاقته بالجامعة المغربية !!

خلّف تصريح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، عن تلقيه مساعدة بقيمة 20 مليون دولار من الجامعة المغربية جدلا كبيرا.

وتعالت الأصوات مستنكرة ما وصف بـ”الإسراف” كون المبلغ كبير وقدم كهدية، ولم يصدر حتى في التقارير المالية للهيئة القارية.

وهو ما يفضح العلاقة بين “لقجع” والملغاشي، الذي أضحى يسير على خطى سابقه “عيسى حياتو”، رغم الوعود التي أطلقها قبل انتخابه.

يذكر أن رئيس “الكاف” صرح قائلا:”المغرب العام الماضي إستثمر لدينا 20 مليون دولار.. لماذا لا تفعل باقي الإتحادات مقل هذا الأمر”.