أحمد أحمد يُدخل الكاف في متاهات جديدة بسبب المغرب

يبدو بأن رئيس الكاف أحمد أحمد، مُصر على إدخال الكاف، بشتى الطرق في المتاهات السياسية المغربية، بطريقة غير مسبوقة.

وقام الرجل الأول في الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بزيارة لمدينة العيون الصحراوية المُحتلة، مُعتبرا إياها “مدينة مغربية”، في سابقة خطيرة.

وجاءت هذه الخرجة، لتؤكد بأن الملغاشي، غير آبه بموقف الفاف وإتحادية جنوب إفريقيا، اللتين رفضتا إدخاله الكاف في أمور سياسية.

وكانت الإتحاد الجزائري قد ندد مؤخرا، بخرجة الكاف بتنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم داخل الصالة على الأراضي الصحراوية المُحتلة.