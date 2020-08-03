أحمد إبراهيم: شعرت بالصدمة بعد زواجي من أنغام!

كشف الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​ لأول مرة، عن شعوره بصدمة كبيرة عقب زواجه من نجمة الغناء المصرية أنغام.

وقال إبراهيم، في لقاء خاص لبرنامج مساء “دي إم سي”، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه انصدم بسبب الإتهامات التي لاحقته من البعض بعد زواجه من أنغام، بأنه يبحث من وراء هذا الزواج عن الشهرة والأضواء.

وأضاف :” كل اللى يجيبه ربنا خير.. طول الوقت أركز إنى أقدم أغاني تترك أثر مع الناس، ولا أهتم بالضجه التي تحصل على السوشيال ميديا وأتفاجأ بكلام الناس واتصالاتهم”.

وتابع الموسيقار: “أي إنسان في الدنيا من داخله خير وشر، وكنت حريص على عدم إدخال حياتي الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لي نوايا كثير من الناس، وأنا لو كنت محتاج للشهرة لكنت ظهرت في برامج من زمان وتحدثت عن أعمالي الفنية”.

وأورد ذات المتحدث: “أنا عذرت الناس التي لا تعرفني وهاجمتني، لكن الناس التي تعرف جيدًا، من هو أحمد إبراهيم، ونجاحاته كنت مندهش من رد فعلهم وبدون مبالغه الأغلبية اعتذروا لي بعد ذلك، ومن أكثر ردود الأفعال التي صدمتني الذين قالوا، إني مبتدأ وأريد الشهرة، ومحوا 18 سنة من حياتي وهبتها لشغلي”.

هذا وقد انفصل احمد ابراهيم عن النجمة المصرية أنغام، بصفة رسمية، منذ أيام، بعد افتراقهما منذ عدة أشهر.