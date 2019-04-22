أحمد إبراهيم يرفض الإنجاب من أنغام لهذا السبب!

أجاب أحمد إبراهيم، عن فكرة إنجابه من زوجته الفنانة المصرية أنغام، بأن لديه إبنين، ولا يرغب أن يكون له طفل ثالث.

وأضاف الموزع الموسيقي، في تصريح لزهرة الخليج، أن لزوجته أنغام نفس الراي بخصوص الإنجاب، فهي أيضا لديها أولاد.

وقال أحمد إبراهيم، أنه يرى، أنه لو أنجب من زوجته أنغام، ربما يكون لهذا أثر سلبي على زواجهما.

وأضاف أنهما اجتمعا لكي يعوضا بعضهما البعض عن أمور عدة، ولا يرغبا أن يشغلهما أي شيء آخر.

الجدير بالذكر، أن زواج أنغام وأحمد إبراهيم مازال يقابل بالتعليقات القاسية.

خاصة بعد أن أعلنت زوجته الأولى، ياسمين عيسى، أنها لم تكن تعرف بزواجه مسبقا.

الأمر الذي جعل زوجة أحمد إبراهيم الأولى، تصر على الطلاق رسمياً، وهو ما تحقق لها.