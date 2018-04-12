أحمد البادي: قدّر للجزائر أن تظل بقعة الشهداء

أعرب الكاتب الصحراوي أحمد البادي عن حزنه إثر سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك بولاية البليدة.

رغم هول الفاجعة اكرم بها من بقعة سقيت بدماء الأحرار و أحفاد الثوار

لن يكفي الدمع الرقراق في وصف حرقة قلوب كل الصحراويين . ولن يعيد الآسى السرمدي الراحلين .

لكن عزاؤنا ان تكون البقعة التي تناثرت عليها الأجساد الطاهرة النبيلة اضحت مباركة وانعم بها من بقعة.

الآن وعلى آديم ارض سقتها الدماء الطاهرة .يكتب التاريخ صفحة أخرى من حظ الجزائر مع السمو .

صفحة تتجدد .هل قدر الدماء الجزائرية دائما ان تتلاقح بالجيران .اعاد التاريخ نفسه وإن بصورة مختلفة .

بالأمس الثوري تلاقح الدم الجزائري الطاهر مع إخوتهم في تونس بساقية سيدي يوسف .

اليوم وفي بني مراد بالبليدة على سفوح جبال الشريعة التي هزمت غطرسة فرنسا .

يتلاقح دم احفاد الثوار مع دم الأحرار والحرائر الذين خرجوا تلقاء الجزائر بحثا عن الكرامة.

حين اخرجوا عنوة من ديارهم لا لشيء، إلا أن قالو نحن صحراويين ولن نكون يوما مغاربة .

هكذا وبعد كل هذه السنوات التي احتضنت فيها مستشفيات ومدارس وجامعات ومداشر ودواوير الجزائريين الصحراويين.

كان لابد للعيش الكريم ان يتعمق اكثر ليصير اكسير حياة لايندثر .فكان الدم مع الدم .والدمع مع الدمع .

والجسد واحد يتداعى بالسهر والحمى، رغم هول الفاجعة .

اكرم بها من بقعة سقيت بدماء الاحرار واحفاد الثوار .يحق لنا والحزن يسري في كل شيء داخلنا ان نفرح رغم الالم .

فتحت رماد الفاجعة ولدت عنقا الاخوة لتنبعث الى الافق البعيد اجيالا واجيالا كثيرة .

رحل الراحلون الأعزاء ولن تكفي دموع الكون في مراثيهم .

شهداء كان القدر أقرب إليهم من مقبض الطبيب لكن يكفيهم ان الرحيل المحتوم كان في ارض طاهرة مروية بعبق الانفة والكرم والنبل.

في مشهد الرحيل المؤلم تحضر امامنا صور نادرة مفعمة بالفخر.

هناك بين الأرض والسماء وسم الدم الطاهر أرض بني مراد بعلامة العهد الذي لايحيد .

وسيعرش زنابق خلود ابدي حين تحولت البلدة الى رمز للتلاقح الدم بالدم أنها مكاتيب الحياة.

التي جعلت آديم الارض شاهدا على خلة الجيران ومتانة اخوة الاحبة .

تكتب بلدة بني مراد تاريخا جديدا .بمداد السؤودد .وعنفوان المجد .هناك كان الدم بالدم عنوان تآلف الروح والجسد .

رحم الله شهداء حادثة “بوفاريك ” من الشعبين الجزائري والصحراوي .

وكلّ شهداء الثورتين والهمنا طريقهم في العهد والوفاء والمجد والخلود للشهداء .