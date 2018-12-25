أحمد السقا صاحب الأجر الأعلى في رمضان 2019

سيكون الفنان المصري أحمد السقا الأعلى أجرًا في رمضان 2019، بـ35 مليون جنيه

سيتقاضاها نظير بطولته في مسلسل “ولد الغلابة”.

الذي سيخوض به السباق الرمضاني العام المقبل،المسلسل سيكون مع المنتج اللبناني صادق الصباح،الذي تعاون معه السقا من قبل في : الحصان الأسود وذهاب وعودة.

وبدأ السقا مؤخرًا تصوير أحداث المسلسل، لانهائه في الأجال المحددة حيث سيعود به للدراما الصعيدية، وهذا رغم أن رمضان المقبل سيشهد تراجعًا كبيرًا في أجور الفنانين.

بسبب أن شركات الإنتاج المصرية، اشترطت تخفيض أجور الممثلين، وكذلك خفض ميزانية العمل ككل، بحيث لا تتجاوز 70 مليون جنيه.