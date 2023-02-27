أحمد العوضي يشوق الجمهور لمسلسل ضرب نار

شوق الفنان المصري أحمد العوضي لمسلسله الجديد مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز “ضرب نار”.

وتوقع الفنان نجاحاً يفوق ما حققه مسلسلهما السابق “اللي ملوش كبير”.

مؤكداً أن شخصيات العمل تم اقتباس تفاصيلها من “الشارع” والأحداث واقعية جداً، وقريبة من الناس.

وقال أحمد العوضي خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON: “مسلسل ضرب نار سيكون له صدى قوي. وهتشوفوا حاجة قيمة وسيكون لها صدى واسع جداً. إحنا عاملين حاجة مختلفة تماماً عن مسلسل اللي مالوش كبير. قصة جديدة وأحداث سيتفاجأ بها الناس، راجعلكم بالكوماندا جابر أبوشديد”.

وعن شخصية ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل قال أحمد العوضي: “مهرة لديها قصتها في شبرا وكلها كفاح. وقصة مهرة وجابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار. مختلفة عن مسلسلنا في رمضان الماضي”.

وتابع أحمد العوضي: “عملت زي إلى مالوش كبير ونزلت الشارع ودرست الشخصية. وبوعدكم هتتفرجوا على شخصية حقيقية تقدم مفردات جديدة وقديمة ومفردات صعيدية. كما ستكون أقوى من شخصية الخديوي وإفيهاته”.

وأكد العوضي أن قصة حب ستجمعه بياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل. ولكن بطريقة مغايرة تماماً عما حدث في عملهما السابق.

وختم الفنان بالقول: “انتظروا مسلسلاً قوياً وهو مسلسل الشارع. أنا بسميه كده وهو مسلسل قريب من الناس والشارع المصري نتمنى يعجب الجمهور. ونبقى عند حسن ظنهم لأني اعتدت على تقديم شخصيات حقيقية في المسلسلات. وهتشوفوا مسلسل قوي جداً ودراما حقيقية وقريبة من الناس”.