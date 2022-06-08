أحمد العوضي يعترف بوجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز ويوجه لها رسالة

اعترف الفنان المصري أحمد العوضي، بوجود خلاف بينه وبين زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد الجدل الذي أثير حول علاقتهما مؤخرا.

ونشر الممثل المصري في البداية صورة جمعته مع زوجته وكتب: “مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجه وكل حياتي.. بحبك”.

ليعود برسالة أخرى كتب فيها: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه. زي اي زوجين طبيعيين..”.

مضيفا: “ياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من أخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه”.

وتابع الفنان: “فمنعا للقيل والقال.. انا بقولها أني بحبك.. واللي بيني وبينك أكبر بكثير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

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أنباء عن انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

هذا وألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام.

وانشغلت منصات التواصل بالتكهن بانفصال النجمة المعروفة عن زوجها. لكن لا يوجد أي تأكد للأمر.

ولكن في المقابل حافظ الفنان أحمد العوضي على صداقة زوجته ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع إنستغرام. ولم يؤكد الثنائي انفصالهما.

وعادت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس، إلى القاهرة قادمة من سويسرا. بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات هناك.

كما وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقي العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة. وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق.

وأجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير، بحسب قول المصدر المقرب منها.

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