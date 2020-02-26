أحمد الغندور حكما لمواجهة الجزائر وتونس في كأس العرب

عين الإتحاد العربي لكرة القدم، الحكم المصري أحمد الغندور، لإدارة مباراة شباب المنتخب الجزائري، أمام نظيره المصري لحساب ربع نهائي الكأس العربية.

وسيدير أحمد الغندور هذه المواجهة، بمساعدة المغربي هشام أيت عبو، كمساعد أول، والسوري عقبة علي الحويج كمساعد ثاني، بالإضافة للأردني مراد الزهاورة كحكم رابع.

وتدخل هذه المباراة المقررة غدا الخميس، ضمن الدور الربع نهائي من كأس العرب لمنتخبات الشباب، الجارية بالسعودية.

يذكر أن المنتخب الجزائري بلغ هذا الدور، بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة الثالثة بـ6 نقاط، بينما تأهل منتخب تونس في المركز الأول لمجموعته الأولى برصيد 7 نقاط.