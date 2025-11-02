أحمد الفاتح: “أرشح المنتخب الجزائري للتتويج بالطبعة المقبلة من كأس العرب”

رشّح حارس مرمى منتخب السودان، ونادي المريخ، أحمد الفاتح بيتر، المنتخب الوطني للمحليين، للتتويج بالطبعة المقبلة من كأس العرب 2025، المقررة بالدوحة.

وصرح أحمد الفاتح بيتر، في حوار لموقع “win win”: “أثق في تأهلنا لنهائيات كأس العرب، ونستطيع التقدم لمراحل متقدمة من البطولة”.

كما أضاف حارس مرمى منتخب السودان: “أرشح المنتخب الجزائري للتتويج بكأس العرب، بمنافسة من المنتخبين السعودي، والمغربي”.

وأردف: “الخضر يخضون مبارياتهم بروح قتالية عالية، وعندما يبلغون النهائي فمن الصعب هزيمتهم”.

وتابع أحمد الفاتح بيتر: “المنتخب الجزائري، برهن على قوته بالنسخة الماضية، وأرشحه للمحافظة على اللقب، بمنافسة من المنتخبين المغربي، والسعودي، في حالة ظهورهما بالمنتخب الأول”