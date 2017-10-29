أحمد المحمدي :” لا أخاف الأجواء.. وعشت أصعب منها أمام الجزائر”

عبر الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي أنه وفريقه أستون فيلا لايخافون أجواء الداربي أمام برمنجهام سيتي ضمن منافسات “تشامبيونشيب”.

وقال المحمدي خلال تصريحات لصحيفة “تيليجراف” الإنجليزية: “أستطيع أن أقول إننى مستعد للأجواء فى برمنجهام، فقد خضت مباريات صعبة من قبل مثل مباراة مصر والجزائر، وكانت فى أجواء أصعب، لقد كانت تجربة كبيرة بالنسبة لي”.

وأضاف: “لقد خسرنا مباراة الجزائر فى 2009 وهى التى كانت ستؤهلنا لكأس العالم، لقد كانت خيبة أمل كبيرة، كان يوم حزين حقا عندما غابت مصر عن كأس العالم 2010”.