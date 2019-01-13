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أحمد “بابا”:”سأجلب شركة للفريق وأنسحب في نهاية الموسم”

الرياضة
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أحمد “بابا”:”سأجلب شركة للفريق وأنسحب في نهاية الموسم” احمد بلحاج "بابا"
بقلم وليد كويني

أكّد رئيس مولودية وهران أحمد بلحاج “بابا”، اليوم الأحد، تخوفه بعد وقوع فريقه في مواجهة نادي مقرة في الدور الثمن النهائي لكأس الجمهورية.

وصرح “بابا” لـ”النهار” قائلا:”مباراة مقرة ليست سهلة وأنا متخوف منها لأنني أعرف مستوى الخصم، لكننا سنحضر بالشكل اللازم ومرحبا بهم”.

وبخصوص مستقبله على رأس “الحمراوة” قال:”أمنيتي جلب شركة وبيع كل الأسهم لها، ووعدت الأنصار بالإنسحاب بعد نهاية الموسم”.

مضيفا:”صحيح لم نقوى على تحقيق أي لقب خلال 5 سنوات الأخيرة بسبب الديون، وجلب شركة للفريق بمثابة تتويج بالنسبة إلي”.


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