أحمد بابا: “حفيظ بلعباس حرم الحمراوة من احراز الألقاب”

فتح رئيس نادي مولودية وهران، الحاج أحمد بابا، النار على أحد المساهمين في شركة مولودية وهران، متهما اياه بالتشويش على الفريق، وحرمانه من احراز الألقاب.

وصرح أحمد بابا، لتلفزيون “النهار”: “ما يحدث لمولودية وهران هو بسبب بعض الأشخاص المحيطين بالفريق حاليا”.

وأضاف: ” حفيظ بلعباس قال أن مولودية وهران لن تنال أي لقب في الـ20 سنة المقبلة، وأنا أقول أن المولودية لن تحرز لقب لـ40 سنة مقبلة “ما دام راه يتبع فينا”.

وتابع: “حفيظ بلعباس، يتكلم عني وعن المولودية دون حق، ونسي الديون التي تركوها في الفريق، وأنا أقول أنه هو من حرم مولودية وهران، من نيل الألقاب، ولن نحرز أي لقب ما دام هو على قيد الحياة”.