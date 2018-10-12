أحمد بابا: “لن أتعاقد مع مدرب أجنبي مرة أخرى”

كشف الحاج أحمد بابا، رئيس نادي مولودية وهران، أنه لم يحدد بعد اسم المدرب المقبل لفريقه، مكتفيا بالتأكيد على أنه لن يكون أجنبيا.

وصرح أحمد بابا، للإذاعة الوطنية: “لا يمكننا الحديث حاليا عن اسم المدرب المقبل لمولودية وهران، مالم نحل قضية المدرب بادو زاكي”.

وأضاف: “كل ما يمكن قوله بخصوص المدرب المقبل للفريق، أ،ه لن يكون أجنبيا، لن أتعاقد مع مدرب أجنبي مرة أخرى”.

وكشفت الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أن المدرب السابق لمولودية وهران، بادو زاكي، لن يحضر إلى الجزائر، واكتفى بإرسال استقالته لإدارة الحمراوة، عبر البريد الإلكتروني”.