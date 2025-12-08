أحمد باسل: “سنخوض مباراة الجزائر كأنها نهائي”

أكد حارس مرمى منتخب العراق، أحمد باسل، عزمهم على تقديم أفضل ما لديهم في مباراتهم ضد المنتخب الوطني، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب.

وصرح أحمد باسل، اليوم الإثنين، في ندوة صحفية: “المنتخب الجزائري من أقوى منتخبات إفريقيا، وهو بطل النسخة الماضية من كأس العرب”.

كما أضاف: “سنخوض مباراتنا ضد المنتخب الجزائري كأنها نهائي، هدفنا التأهل، ولا نفكر في من سنواجه في الدور المقبل”.

وتابع أحمد باسل: “نتواجد في أتم الجاهزية، الكل في تركيز عال، نأمل في أن نوفق، وأن يكون كل اللاعبين في يومهم”.