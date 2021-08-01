أحمد بغدادلي.. أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية في ذمة الله

تلقت وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، بحيرة وأسى، نبأ وفاة الفنان الشيخ أحمد بغدادلي. أحد أعمدة الأغنية الأندلسية وواحد من الذين ساهموا في تنشئة عديد الفنانين والموسيقيين على مدار سنوات حياته.

وأكدت الوزيرة، أن الحاج أحمد بغدادلي، يعد واحدا من أعلام الموسيقى الأندلسية في الجزائر. وموسيقيا فذا تكون على يديه أجيال سيكون لهم شرف حمل المشعل من بعده. والحفاظ على أعماله الجليلة في مجال التربية والتكوين. وعلى إرثه الذي سيبقى منارة تستضيئ بها الأجيال المقبلة.

وإثر هذا المصاب الجلل-يضيف البيان- لا يسع الوزيرة، إلا أن تتقدم لأسرة الفقيد والأسرة الفنية جمعاء وللجمعيات الثقافية والموسيقية. بأصدق تعازيها وخالص مواساتها، راجية من المولى العلي القدير، أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه صبرا جميلا وسلوانا.

وخدم الراحل الحاج أحمد بغدادلي، الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 87 عاما. الحركة الأدبية والفنية والثقافية حتى آخر رمق من حياته الحافلة بالإنجازات والأعمال في ميدان التربية وتنشئة الأجيال. لاسيما من خلال رئاسته وإدارته لجمعية “لاسلام” (الفرع الأدبي والفني والموسيقي بمدينة تلمسان).

وعاصر الحاج أحمد بغدادلي، رحمه الله، جيلا من الأسماء الكبيرة التي ساهمت في التأسيس للحركة الثقافية والفنية الجزائرية. من أمثال الشيخ رضوان بن صاري، الشيخ عبد الكريم دالي، سيد أحمد سري، الحاج محمد الغافور، وغيرهم كثير. إذ يعتبر مرجعا في الثقافة والموسيقى الأندلسية.