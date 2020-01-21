أحمد بن نعوم مؤسس المجمع الإعلامي “الرأي” في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله، مؤسس المجمع الإعلامي “الرأي”، أحمد بن نعوم، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بمقر سكناه في مرسيليا بفرنسا، عن عمر ناهز 72 سنة.

وتوفي أحمد بن نعوم، والملقب في الوسط الإعلامي بإسم “موسى”، بعد معاناته مع مرض عضال، وخضع في الفترة الأخيرة للعديد من العمليات الجراحية، على مستوى القلب، حسبما علم من مقربيه لدى “واج”.

ويعد الإعلامي الراحل، مؤسس المجمع الإعلامي “الرأي”، والمتوقفه صحفه عن الصدور منذ أوت 2003.

وحسب ذات المصدر، فإن جثمان الفقيد سيشيع نهاية هذا الأسبوع بمسقط رأسه في وهران.