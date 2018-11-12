أحمد بوتومي: الإضراب بدون إشعار دليل على “الحقرة” والأمور ستتأجج أكثر

قال أحمد بوتومي رئيس النقابة الوطنية لتقني صيانة الطائرات، أن النقابة ليست هي من قامت بالإضراب بل العمال تقني ومهندسي الصيانة.

مشيرا في حديث لـ”النهار”، أن العمال أقدموا على الإضراب من تلقاء أنفسهم بعد نفاذ صبرهم.

خاصة وأنه منذ سنتين والنقابة تطالب بتطبيق قانون العمل، لذلك لجأوا إلى إضراب غير معلن وغير مؤطر.

مشيرا إلى أن هنالك ضغط كبير، والعمال يعملون في ظروف صعبة، والراتب الشهري لا يكفي، وتم تحذير المديرية من قبل.

وأضاف ذات المتحدث، أن العمال يتعرضون للحقرة، وهذا دليل على قيامهم بالإضراب من دون إعلان أو إشعار .

خاصة وأن العمال يتخبطون يوميا في مشاكل وهو ما يؤثر عليهم وعلى السيرورة الحسنة للعمل.

وأكد بوتومي أن الإضراب لم يحرك ساكنا في المسؤولين، خاصة وأنه لا يوجد أي تدخل من قبل الوزارة أو المديرية للحوار وحل الإضراب.

من أجل التوصل إلى حل لأن هكذا الأمور ستتأجج أكثر وأكثر.