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الرياضة

أحمد توبا يرسم التحاقه بالدوري اليوناني من بوابة باناثينايكوس

بقلم كريم تيغرمت
أحمد توبا يرسم التحاقه بالدوري اليوناني من بوابة باناثينايكوس
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رسّم الدولي الجزائري أحمد توبا، انتقاله إلى الدوري اليوناني، لخوض تجربة جديدة، بألوان نادي باناثينايكوس.

وقامت إدارة نادي باناثينايكوس اليوناني، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، بتقديم نجمها الجديد أحمد توبا، من خلال مقطع فيديو.

واجتاز الدولي الجزائري، الفحوص الطبية بنجاح، قبل توقيعه العقد الذي يربطه مع النادي اليوناني إلى غاية 2028.

رابط دائم : https://nhar.tv/NpBcT
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