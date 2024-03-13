أحمد توبة تعرّف على مدربه الجديد في ليتشي

تعرّف الدولي الجزائري أحمد توبة. لاعب نادي ليتشي الإيطالي. اليوم الأربعاء، على مدربه الجديد في الفريق.

ونشرت إدارة نادي ليتشي، بياناً عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”. أعلنت فيه تعاقدها مع لوكا غوتي، كمدرب جديد للفريق.

ويأتي هذا ضمن مساعي مسؤولي نادي ليتشي، الرامية لتصحيح مسار الفريق فيما تبقى من عمر الموسم الجاري، حيث تعلق أمالها على مدربها الجديد لوكا غوتي.

وسيكون الدولي الجزائري أحمد توبة، مطالب بمضاعفة مجهوداته في الفريق، من أجل كسب ثقة مدربه الجديد، وضمان مشاركته في قادم مباريات ناديه.