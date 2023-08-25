أحمد توبة يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي
بقلم كريم تيغرمت
يتجه الدولي الجزائري، أحمد توبة، لخوض تجربة جديد في الدوري الإيطالي، انطلاقا من الموسم الجديد.
وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن توصل توبة، لاتفاق مع مسؤولي نادي ليتشي الإيطالي، لانضمامه إلى هذا الأخير.
كما سيكون انتقال المدافع الدولي الجزائري، على شكل اعارة من ناديه باشاك شهير لموسم واحد، مع امكانية شراء عقده نهاية الموسم من طرف ليتشي.
#Calciomercato #SerieA | @OfficialUSLecce, ecco Ahmed #Touba. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal #Basaksehir: i dettaglihttps://t.co/DRdSUnQKuC
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2023
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