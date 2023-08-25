أحمد توبة يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي

يتجه الدولي الجزائري، أحمد توبة، لخوض تجربة جديد في الدوري الإيطالي، انطلاقا من الموسم الجديد.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن توصل توبة، لاتفاق مع مسؤولي نادي ليتشي الإيطالي، لانضمامه إلى هذا الأخير.

كما سيكون انتقال المدافع الدولي الجزائري، على شكل اعارة من ناديه باشاك شهير لموسم واحد، مع امكانية شراء عقده نهاية الموسم من طرف ليتشي.