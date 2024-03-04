أحمد توبة يتلقى دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في التربص المقبل

تلقى الدولي الجزائري أحمد توبة، الظهير الأيسر لنادي ليتشي الإيطالي، دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في التربص المقبل للخصر.

وأعلنت إدارة نادي ليتشي الإيطالي، عبر الحساب الرسمي لفريق على منصة “X”، عن تلقي لاعبها أحمد توبة، دعوة الخضر.

كما أوضح ذات المصدر، بأن لاعبه الجزائري، سيكون معنيا بالمبارتين الوديتين للخضر أمام كل من بوليفيا، وجنوب افيرقيا، والمقررتين في هذا التربص.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في تربص تحضيري شهر مارس الجاري، بالجزائر، والذي سيكون الاول تحت قيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.