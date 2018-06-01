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أحمد تيباوي: إنهيار أسعار النفط والأزمة الإقتصادية حفزت المؤسسات على التصدير

أخبار الجزائر
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أحمد تيباوي: إنهيار أسعار النفط والأزمة الإقتصادية حفزت المؤسسات على التصدير
بقلم وافي مهاجري

صرّح المدير العام لمركز التجارة الدولي أحمد تيباوي أنه خلال 15 سنة من متابعة المصدرين ودراستهم تبين أن انهيار أسعار النفط والأزمة الإقتصادية حفزت الكثير من المؤسسات على التصدير.

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