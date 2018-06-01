أحمد تيباوي: إنهيار أسعار النفط والأزمة الإقتصادية حفزت المؤسسات على التصدير

صرّح المدير العام لمركز التجارة الدولي أحمد تيباوي أنه خلال 15 سنة من متابعة المصدرين ودراستهم تبين أن انهيار أسعار النفط والأزمة الإقتصادية حفزت الكثير…
أعلن مسؤولون سياسيون أن ألمانيا تعتزم اتخاذ تدابير لتسريع إبعاد اللاجئين الجزائريين الذين رفضت طلبات لجوئهم .
وقال رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر…
تمكنت عناصر فصيلة الشرطة القضائية بخميس مليانة في عين الدفلى من شل النشاط الإجرامي لشبكة إجرامية تضم في صفوفها ستة أشخاص، اثنين أفارقة من دولة…
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