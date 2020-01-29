أحمد تيباوي: شركات إقتصادية كانت رائدة في السوق لكنها إنهارت سنة 2019

أكد المدير العام لمركز التجارة الدولي بالجزائر ، أحمد تيباوي، أنه تلقى عددا معتبرا من شكاوي مؤسسات إقتصادية وطنية كانت رائدة في السوق المحلية، لكن سنة 2019 غيرت مسارها وكان مصيرها الإنهيار .

قال تيباوي، في تصريح له لـ “النهار أولاين”، “إستقبلت مؤخرا شركات إقتصادية، تنشط في مختلف المجالات، كانت ولمدة سنوات رائدة في السوق المحلية والدولية، لكن سنة 2019 ساهمت بشكل كبير في إنهيارها”.

وأشار تيباوي “سنة 2019 كانت سنة جد صعبة بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية بصفة خاصة، وللإقتصاد بصفة عامة”.

وأضاف المدير العام لمركز التجارة الدولي “لابد من الوضعية أن تتغير في أقرب الآجال، وإلا فإن النتائج ستكون وخيمة”.

وبخصوص قانون المالية لسنة 2020، إعتبر تيباوي “المواد التي تضمنها قانون المالية الجديد، ستساهم وبشكل كبير في إيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها البلاد”.

وقال “إعادة النظر في القاعدة الخاصة بالإستثمار الأجنبي بالجزائر خطوة إيجابية، من شأنها أن تستقطب أكثر الشركات الأجنبية للإستثمار بالجزائر”.

ودعا الشركات والتعاملين الإقتصاديين للعمل أكثر وتوسيع إستثماراتها خارج قطاع المحروقات، “هناك عمل كبير ينتظر المؤسسات الإقتصادية هذه السنة”.

وأضاف “يجب العمل معا من أجل تخطي ما حدث سابقا، وفتح صفحة جديد”، وقال “أنا على يقين أن كل شيء سيتغير ميدانيا خلال مدة أقصاها 6 أشهر”.

وخاطب أحمد تيباوي المتعاملين الإقتصاديين قائلا “نحن معكم، سندعمكم بكل ما يجب، لكن وجب عليكم العمل والإرادة في تحقيق ما يخدم البلاد”.

تطرق تيباوي أيضا إلى شق تشجيع تصدير المنتجات الجزائرية، وأكد “التصدير لا يخص فقط المؤسسات التي إستطاعت تلبية طلبيات السوق المحلية”.

وأوضح “التصدير مفتوح أمام كل المؤسسات الناشطة، لوسيع ولوج كل المنتجات الوطنية الأسواق الخارجية”.

وأكد في السياق ذاته “البنوك الجزائرية أبدت إستعدادها الكامل لمرافقة عمليات التصدير”.