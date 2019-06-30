“أحمد حسن” :”الجزائريون شرسون ويُذكرونني بهذا الجيل”

عبّر أسطورة كرة القدم المصرية، أحمد حسن عن إعجابه الشديد بالعروض التي يُقدمها المنتخب الوطني الجزائري، منذ بداية الكان 2019.

وقال خلال ندوة صُحفية عقدها صبيحة اليوم الأحد :”الجزائريون شرسون جدا، ويلعبون بحرارة فوق أرضية الملعب، وهذا تفصيل مهم جدا”.

وأردف في نفس السياق :”إنهم يُذكرونني بالمنتخب المصري خلال فترتي لعبي، إنهم يمتلكون مميزات رائعة وأرشحهم للمُنافسة على اللقب القاري”.

وإعترف “الصقر” بقدرة مُحاربي الصحراء على مُزاحمة “الفراعنة”، وذلك رغم أنه يبقى يرى في بلده كالمُرشح الأكبر للتتويج بكأس إفريقيا.