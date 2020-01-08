أحمد حسن: “بلماضي كون فريق مقاتل وشرس في ظرف وجيز”

أشاد اللاعب السابق للمنتخب المصري أحمد حسن، بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي أعاد الخضر إلى الواجهة الإفريقية والعالمية.

وتحدث أسطورة المنتخب المصري عن تتويج اللاعب يوسف بلايلي بجائزة أحسن لاعب داخل إفريقيا في تصريح لتلفزيون النهار على هامش حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة المصرية قائلا:

“المنتخب الجزائري كان بعيد عن المنافسات منذ فترة طويلة لكن المدرب جمال بلماضي، تمكن من جمع مجموعة من اللاعبين الذين ظهرو بالشكل القوي”.

“رأينا منتخب جزائري قوي يلعب كرة نظيفة وحديثة بالإضافة إلى الشراسة الموجودة لدى اللاعبين، وهي نقاط إيجابية تحسب للمدرب بلماضي”.

“بلماضي نقل للاعبين أهمية قميص منتخب بلدك، أهمية أنك تلعب بروح عالية وقوة، وأن يكون الفريق هو النجم، وليس الشخص هو النجم، رأينا فريق متكامل”.