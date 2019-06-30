أحمد حسن :”محرز رائع ومكانة بونجاح في أوروبا”

سار قائد منتخب مصر الأسبق، أحمد حس على عكس تيار العديد من النجوم الجزائريين السابقين، عندما منح رأيه بخصوص “محرز”.

وقال بخصوص نجم “مانشستر سيتي” :”أنا أعتبر المُستوى المقدم من طرف رياض محرز رائعا الى حد الساعة، وهو يقوم بدوره”.

ولم يُفوت “الصقر” الفُرصة للإشادة أيضا بالهداف الجديد لمُحاربي الصحراء، بغداد بونجاح، مؤكدا بأنه يمتلك المؤهلات للعب في أوروبا مُستقبلا.

يُذكر بأن المدرب الحالي لـ”بيراميدز”، عقد ندوة صحفية صبيحة اليوم الأحد، رفقة كل من الأسطورتين الإفريقيتين “صامويل إيتو” و”حاجي ضيوف”.