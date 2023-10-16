أحمد حسن يرشح الخضر للفوز أمام مصر

رشح نجم المنتخب المصري السابق، أحمد حسن كفة المنتخب الوطني للفوز أمام منتخب بلاده، في مواجهة اليوم الودية.

ونقل موقع موقع “كوورة” اليوم الإثنين، تصريحات نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن:”في رأيي المنتخب الجزائري الأقرب للفوز”.

وأضاف أحمد حسن:”الجزائر تمتلك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين، ومنتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام زامبيا، لكن ينقصنا اللعب بجماعية وروح أقوى من المباريات الأخيرة”.

وختم أحمد حسن بالقول:”لم أر لعبا جماعيا في مواجهة زامبيا الأخيرة، نعتمد على القدرات الفردية بصورة أكبر”.