إعــــلانات
الرياضة

أحمد حسن يرشح الخضر للفوز أمام مصر

بقلم فيصل زيان بوزيان
أحمد حسن يرشح الخضر للفوز أمام مصر
  • 382
  • 0

رشح نجم المنتخب المصري السابق، أحمد حسن كفة المنتخب الوطني للفوز أمام منتخب بلاده، في مواجهة اليوم الودية.

ونقل موقع موقع “كوورة” اليوم الإثنين، تصريحات نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسن:”في رأيي المنتخب الجزائري الأقرب للفوز”.

وأضاف أحمد حسن:”الجزائر تمتلك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين،  ومنتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام زامبيا، لكن ينقصنا اللعب بجماعية وروح أقوى من المباريات الأخيرة”.

وختم أحمد حسن بالقول:”لم أر لعبا جماعيا في مواجهة زامبيا الأخيرة، نعتمد على القدرات الفردية بصورة أكبر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Ed6Q9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر