أحمد حسن ينصح بلايلي باللعب في أوروبا

وجه اللاعب السابق للمنتخب المصري أحمد حسن نصيحة للاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي من أجل الإحتراف في الدوري الأوروبي، ومغادرة الدوري السعودي.

وتحدث أسطورة المنتخب المصري عن تتويج اللاعب يوسف بلايلي بجائزة أحسن لاعب داخل إفريقيا في تصريح لتلفزيون النهار على هامش حفل توزيع جوائز الكاف بمدينة الغردقة المصرية قائلا:

“بلايلي يستحق جائزة أحسن لاعب داخل إفريقيا، بما أنه حقق بطولة دوري أبطال إفريقيا مع نادي الترجي، وكأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري”.

“الدوري السعودي أصبح دوري قوي وماديا هو جيد، لكن اللاعب يملك طموح لأنه لاعب جيد ويملك إمكانيات كبيرة، وأعتقد أنه يملك الفرصة للعب في أوروبا”.