أحمد حفصي وبلال كباش من بين 10 أفضل مقدمين في 2018

تمكن كل من الإعلاميان والصحافيان، في قناة النهار،أحمد حفصي وبلال كباش، من احتلال قائمة 10 أفضل مقدمين على الشاشة.

وحسب ما استفتاء لسنة 2018،أعده موقع “ديا”،فإن الصحافي احمد حفصي،احتل المركز الرابع،في حين جاء الزميل بلال كباش في المرتبة السادسة.

ويقوم احمد حفصي بإعداد وتقديم برنامج “قضية ونقاش”، وبلال كباش، برنامج “قهوة وجورنان”.

وأضاف الموقع، أن سفيان داني احتل المرتبة الأولى عن برنامجه “vendredi machi 3adi|”، و”ادي ولا خلي”.

وجاء في المرتبة الثانية،الإعلامي كريم بوسالم،عن برنامجه “في دائرة الضوء”،والمرتبة الثالثة احتلها قادة بن عمر،الذي يقدم برنامج “الجزائر هذا المساء”.