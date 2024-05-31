أحمد حلمي يقف دقيقة حداد لأهالي غزة

طالب الفنان المصري أحمد حلمي، الحضور في منتدى الإعلام العربي، الوقوف لمدة دقيقة حداد على أرواح الشهداء في رفح الذين سقطوا جراء القصف على الخيام.

وأوضح أحمد حلمي خلال مشاركته في منتدى الإعلام العربي، أن للفن دور كبيراً في تغير الشعوب. مشيراً إلى أنه يرغب في تقديم الفيلم الذي يغير به العالم ومفاهيم كثرة لدى الشعوب.

وأعرب أحمد حلمي عن حزنه الشديد لما تمر به فلسطين وغزة من قصف مستمر منذ السابع من أكتوبر لأكثر من 236 يوماً. معبراً عن أسفه الشديد لكونه لا يملك سوى الحزن في صمت.

وقال أحمد حلمي إنه أحد الأشخاص المتهمين بالتقصير في حق فلسطين. لكنه يتمنى بشدة تقديم عمل يعكس الواقع في غزة وفلسطين. موجهاً مناشدة لكافة الفنانين للتعبير عن موقف ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وتحدث أحمد حلمي عن تفاصيل أعماله الفنية والتي تدور جميعها في إطار كوميدي. مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم أعمال “خفيفة” لإخراج شحنة من الجمهور تدفعهم إلى الابتسام لكنها لا تخدرهم، بحد قوله.

ولفت إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تساهم في إضحاك الجمهور لكنه يرفض هذا الأمر. منتقداً الجملة التي تقول “الجمهور عايز كده”، مؤكداً أن من يرددها لا يفهم ما يطلبه الجمهور.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حرص على دعم القضية الفلسطينية خلال مسرحيته الأخيرة “تييت”. والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض قبل أشهر.

وشارك أحمد حلمي مؤخراً مع الفنانة منة شلبي في فيلم تسجيلي حول المعاناة التي يعيشها أهل قطاع غزة جراء القصف الذي قتل فيه الآلاف من الأطفال والنساء.