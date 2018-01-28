أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن اختيار المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

في الدورة الثانية من المهرجان، التي تحمل اسم المناضلة جميلة بوحيرد، وتعقد في الفترة من 20 إلى 26 فيفري المقبل.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إن وجود مخرج بحجم وتاريخ فنان السينما الجزائرية أحمد راشدي، إضافة قوية للمهرجان.

مشددا على أن راشدي يمثل قيمة سينمائية رفيعة على المستويين العربي والدولي.

وأضاف أبو العلا : في بداية التحضير للدورة الثانية فكرنا في وجود سينمائي كبير لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

وتواصلنا مع المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي في شهر أوت الماضي، وبالفعل رحب بالحضور والمشاركة في المهرجان.

وأشار إلى أن المخرج أحمد راشدي ليس غريبا عن السينما المصرية، حيث شارك في إنتاج فيلمين للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين.

هما “العصفور” و”عودة الابن الضال”، وكان لديه مشروع لتقديم فيلم مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن رواية “لا” للكاتب مصطفى أمين.

لكن المشروع لم يرى النور، موضحا أنه تم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2009 عن مجمل مشواره السينمائي.