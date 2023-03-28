أحمد زايد: أسعار سيارات “FIAT” مرشحة للإنخفاض لهذا السبب

كشف المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أحمد زايد، أن صناعة السيارات من علامة “FIAT” بمصنع وهران هي في مراحلها الأخيرة وستنطلق في الأشهر القليلة القادمة.

وكشف أحمد زايد خلال نزوله ضيفا للقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الصناعة منحت ثلاثة إعتمادات من طرف لجنة مختصة لثلاثة وكلاء علامات صناعية للسيارات وهي ( FIAT. OPEL.GAC ). في انتظار منح إعتمادات نهائية أخرى لعلامات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف زايد، أن عديد الطلبات تم استقبالها من أجل منح الإعتماد إلا أنها رفضت لاصرارنا على اجراء المحادثات مباشرة مع مالك العلامة الأصلية. وذلك بهدف ضمان التطور التكنولوجي من جانب المصنع الأصلي.

وبخصوص أسعارعلامة سيارات (FIAT) التي تم عرضها مؤخرا والتي وصفها المواطنون بالمرتفعة أوضح المتحدث ذاته أنها تخضع للعرض والطلب وأن ارتفاعها لا يقتصر على السوق الجزائرية فقط كاشفا عن إمكانية انخفاضها بعد دخول علامات سيارات أخرى.

وأكد المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن السيارة المصنعة في الجزائر يمنع استرادها وأن الأولوية تمنح للمنتوج الوطني حيث يتم تسهيل كل الإجراءات لاقتناءها.

واعتبر أحمد زايد أن قطاع الصناعة قاطرة تعتمد عليها الحكومة من أجل النمو الاقتصادي من خلال خلق مناصب شغل في مختلف الشعب.