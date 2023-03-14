أحمد سعد.. أول فنان عربي يتصدر قائمة أفضل الأغنيات إستماعا بالشرق الأوسط

تصدر النجم المصري أحمد سعد، بأغنيته الجديدة “قادر أكمل”، المركز الأول، فى قائمة أفضل الأغنيات إستماعا فى الشرق الأوسط. على جميع المنصات الرقمية من المنظمة العالمية IFPI.

وتعتبر IFPI منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية. وهي المنظمة التى تمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.

لاشك أن تفاعل الجمهور فى الفترة الماضية، على صفحات النجم أحمد سعد بمواقع التواصل الاجتماعي. واهتمامه بأغنية “قادر أكمل” والتى احتفل بطرحها مع جمهوره ومتابعيه فى عيد الحب الماضي. كان له هذا التأثير الإيجابي فى استمرار النجاح واحتلال الأغنية لمركز الصدارة.