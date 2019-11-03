أحمد سعد يتسبب بسجن سمية الخشاب 3 سنوات!!

عاد النجمان المصريان، أحمد سعد وسمية الخشاب لإثارة الجدل من جديد، بعد طلاقها الذي أسال الكثير من الحبر.

وحسب موقع ليالينا، صدر حكم قضائي بحبس سمية الخشاب لمدة 3 سنوات مع دفع كفالة، بعد اتهام طليقها لها بإصدار شيك بدون رصيد.

وتعود تفاصيل القضية، بعد أن تقدم أحمد سعد ببلاغ ضد سمية الخشاب، يتهمها فيه بإصدار شيك بدون رصيد، بقيمة مليون جنيه لصالحه.

وكان أحمد سعد قد نفى أن تكون علاقته مع سمية الخشاب على ما يرام بعد الطلاق، وأن بينهما تواصل، عكس ما صرحت به هي بأحد البرامج.

ونفت الخشاب الشائعات التي انطلقت مؤخرا حول تصالحهما وعودتهما لبعضهما معلقة على الأمر، بأنه شائعة سخيفة.