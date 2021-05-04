أحمد سعد يحيي حفل زفاف طليقته سمية الخشاب مع محمد رمضان في “موسى”

شارك المطرب المصري أحمد سعد، في مسلسل “موسى”، لمحمد رمضان، والذي تشاركه في البطولة سمية الخشاب.

وأحيا أحمد سعد، في المسلسل، حفل زفاف طليقته سمية الخشاب، على محمد رمضان، ضمن أحداث المسلسل.

ونشر المطرب أحمد سعد على حسابه بموقع الصور “إنستغرام” صورا من كواليس حلقة موسى التي يظهر فيها في حفل الزفاف.

ويظهر أحمد سعد وهو يغنى ويرقص بالفرح، والتقط صورا مع رمضان وسمية الخشاب.

وفي تصريح لليوم السابع، قالت سمية الخشاب إن مشاركة طليقها، المطرب أحمد سعد بمشهد زفافها، كانت فكرة محمد رمضان نفسه.

وأكدت الخشاب إنها رحبت بالفكرة، من باب أنه رزق لأحمد سعد وأكل عيشه، وأنها لا تقطع أرزاق أحد.

مضيفة إن لديها من السلام النفسي أن تتعامل بشكل عادي داخل العمل.

وتصدر مشهد زفاف سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، في مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي.