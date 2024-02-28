أحمد سعد يكشف لأول مرة سبب طلاقه مع زوجته الرابعة

كشف الفنان المصري أحمد سعد، لأول مرة، سبب طلاقه من زوجته الرابعة، علياء بسيوني، في حوار مطول مع الأنس بوخش.

ووصف سعد، طلاقه مع علياء بسيوني، بالمرحلة الأصعب في حياته، مؤكداً أن زيجتهما كانت ناجحة بكل المقاييس، وشهدت انتعاشة فنية كبيرة له.

مشيرا إلى أن هذا النجاح المهني جاء على حساب النجاح العاطفي، بعدما صارت علاقتهما “مهنية فقط”. مضيفا إن استمرار هذه الزيجة كان سيعد أنانية منه.

وقال أحمد سعد: “أصعب مرحلة في حياتي خروجي من علاقتي الأخيرة. لأن كل المقاييس المعلنة والظاهرة وحتى فيه حاجات بينك وبين نفسك بتقول إن أنت مكنش المفروض تخرج”.

وأضاف : “بدأت علاقتنا ببعض تنتهي وتتحول لشغلي، هي تهتم بتفاصيل شغلي. وكان من الصعب جداً إن أنا أخرج من العلاقة في وقت وسن مثل هذا”.

وقال أحمد سعد أنه حاول عمل التوازن بين النجاح المهني والنجاح العاطفي ولكنه فشل. بسبب تركيزها الشديد على استمرار تألقه الفني، وانشغالها بكل التفاصيل المتعلقة بعمله.

ورداً على سؤال حول احتمال عودته إلى زوجته علياء قال أحمد سعد: كل شيء “اتكسر”.

ولم يغلق أحمد سعد باب العودة بشكل نهائي، مؤكداً أن القرار صعب ويحتاج لتغيير جذري في شخصية زوجته. وبالتأكيد هي أيضاً تحتاج لتغيير كبير في شخصيته، وهذا صعب الحدوث.