أحمد سلامة يكشف مفاجأة عن إصابته بورم خطير في الوجه

كشف الفنان المصري أحمد سلامة، عن إصابته بورم خطير في وجهه، مشيرًا إلى أنه كاد يصل إلى المخ.

وتحدث أحمد سلامة في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل اصابته بورم خطير في الوجه.

وكان الفنان، قد أثار الريبة حول حالته الصحية بعد نشره صورة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” يظهر خلالها متورم الوجه.

وعلق سلامة على الصورة وقتها بالقول: “قدر الله وما شاء فعل”، ولم يكشف أي تفاصيل حول مرضه.

وقال أحمد سلامة : “الحمد لله أصبحت بخير، فقد كنت شخصًا آخر، كنت أشعر بألم بضرسي وأخذت أدوية من الصيدلية ونمت. استيقظت من النوم لأجد هذا الورم الكبير بوجهي، ولم أكن أعلم سببه”.

وأضاف سلامة: “الورم بدأ على شكل خراج، لكن البكتيريا المكونة له كانت شرسة. وانتشرت سريعا في المنطقة المصابة، حتى وصلت إلى العين وأغلقتها تمامًا”.

وأشار أحمد سلامة إلى أنه ذهب سريعا إلى الطبيب بعدما شعر بالقلق من شكل الورم.

وتابع الفنان: “الطبيب أخبرني أن الحالة تستدعي تدخلا جراحيا عاجلا، ولأنني جبان رفضت. إلا أن الطبيب أخبرني أنني لو لم أخضع للجراحة وسأدخل غدا إلى العناية المركزة. وسيقرأ أقربائي لي القرآن، في إشارة إلى أنني سأموت”.

وتحدث طبيب حول حالة سلامة قائلا: “هذه البكتيريا المسببة للخراج لم أر مثلها في حياتي سوى مرتين. وهي شرسة وسريعة الانتشار، وخرجت من منطقة العين التي تبدأ منها خلايا المخ. ولو ذهبت إلى منزلك فلن تعود مرة أخرى”.

وأشار أحمد سلامة إلى أن ما أسعده في هذه الأزمة هو الحب الذي لمسه من الجمهور والدعوات التي غمرته من الجميع.