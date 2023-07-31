قناة النهار أحمد سلطان: بناء السجون في منطقة الريف هو الطلب الوحيد الذي قام به نظام المخزن بقلم قناة النهار نشر في 31 جويلية 2023 - 21:47 الجزائر شارك غرِّد أرسل 81 0 رابط دائم : https://nhar.tv/S43UC اقرأ أيضا الطارف : المدن المائية قبلة للعديد من المصطافين أيام الحر الشديد قناة النهار 12 جويلية مجتمع: بعد موجة الحر الأخيرة .. إرتفاع أسعار المكيفيات الهوائية بـ 2 مليون سنتيم قناة النهار 18 جويلية طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية خليها على ربي: قصة صادمة..صراع نسب وشرف يدمر حياة طفلة ذات 7 سنوات قناة النهار 27 جويلية فلاحة: الترخيص بإستيراد العجول الموجهة للتسمين والذبح .. خطوة نحو كسر الأسعار قناة النهار 23 جويلية باتنة: الجفاف يقضي على نصف مساحة الأشجار المثمرة ببلدية سفيان قناة النهار 16 جويلية وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في البكالوريا حسب كل شعبة قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: السلطات المحلية لحاسي الدلاعة بالأغواط يتدخلون ويقومون بتطهير البلدية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 30 جويلية القتـ.ـل الخطأ في حوادث مرور..أي قرارات قانونية ؟ قناة النهار 19 جويلية هكذا رد المدير العام لسونلغاز بخصوص الإنقطاع المتكرر للكهرباء قناة النهار 26 جويلية