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أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي

بقلم م .فيصل
أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي
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أعلنت حركة مجتمع السلم “حمس” تعيين أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي.

وأوضحت الحركة أن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي عيّن صادوق مديرا لحملته الإنتخابي.

كما أعلن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حبهة القوى الإشتراكية،الأفافاس،  يوسف أوشيش تعيين جمال بلول مديرا لحملته الانتخابية.

في حين عيّن عبد المجيد تبون المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر إبراهيم مراد مديرا لحمبته الإنتخابية .

رابط دائم : https://nhar.tv/OJY0Z
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