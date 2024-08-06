أعلنت حركة مجتمع السلم “حمس” تعيين أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي.

وأوضحت الحركة أن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي عيّن صادوق مديرا لحملته الإنتخابي.

كما أعلن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حبهة القوى الإشتراكية،الأفافاس، يوسف أوشيش تعيين جمال بلول مديرا لحملته الانتخابية.

في حين عيّن عبد المجيد تبون المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر إبراهيم مراد مديرا لحمبته الإنتخابية .