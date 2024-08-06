أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي
بقلم م .فيصل
أعلنت حركة مجتمع السلم “حمس” تعيين أحمد صادوق مديرا للحملة الإنتخابية للمترشح حساني شريف عبد العالي.
وأوضحت الحركة أن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حركة مجتمع السلم حساني شريف عبد العالي عيّن صادوق مديرا لحملته الإنتخابي.
كما أعلن المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر عن حبهة القوى الإشتراكية،الأفافاس، يوسف أوشيش تعيين جمال بلول مديرا لحملته الانتخابية.
في حين عيّن عبد المجيد تبون المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر إبراهيم مراد مديرا لحمبته الإنتخابية .
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