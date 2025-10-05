أحمد طالب الإبراهيمي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، نجل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن عمر ناهز 93 سنة.

وشغل الراحل مناصب وزارية، التربية، الإعلام والثقافة والخارجية، خلال حكم الحزب الواحد.

ولد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي بمدينة سطيف بالجزائر سنة 1932م، في أسرة اشتهرت بالعلم ثم انتقل مع والده العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إلى مدينة تلمسان حيث تلقى بها تعليمه الابتدائي.

ومنها انتقل إلى الجزائر العاصمة التي استكمل فيها تعليمه الثانوي بالحصول على البكالوريا.

سنة 1949م، وفي السنة الموالية التحق بكلية الطب بجامعة الجزائر حيث أمضى فيها السنوات الخمس الأولى من الإعداد لشهادة الدكتوراه في الطب.

وسبق أن ترشح الراحل للانتخابات الرئاسية عام 1999 متنافسا أمام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحسين آيت احمد ومولود حمروش وشخصيات أخرى، قبل أن يعلن انسحابه بمعية كل المرشحين، احتجاجا على ما اعتبروه يومها مؤشرات على حسم الاستحقاق مسبقا لصالح بوتفليقة.

كما سبق وان أسّس الإبراهيمي حزبا سياسيا بمسمى “حزب الوفاء”، غير أن وزارة الداخلية رفضت اعتماده سنة 2000 بحجة وجود أعضاء مؤسسين انتموا إلى حزب “الفيس” المحل كما ورد على لسان وزير الداخلية آنذاك، الراحل محمد يزيد زرهوني، غير أنه لم يستمر طويلا في ممارسة السياسة أو الانخراط في التجاذبات السياسية والحزبية. وركن الإبراهيمي إلى عزلة سياسية لسنوات طويلة وقلما يساهم أو يبدي برأيه في الشؤون السياسية .