أحمد طالب الإبراهيمي يهنئ الرئيس تبون 

هنأ وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، رئيسَ الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه الكريم. وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، مهنئاً إياه على فوزه بالانتخابات الرئاسية. ومتمنياً له التوفيق في مسيرته.

ومن جهته، شكر رئيس الجمهورية، لطالب الإبراهيمي نبلَ مشاعره، متمنيا له دوام الصحة والعافية.