أحمد عاشق: إرتفاع عدد المشتركين لدى “كاسنوس”

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” عن تسجيل ارتفاع في عدد المشتركين لهذه السنة.

قال المدير العام للصندوق عاشق أحمد شوقي، في تصريح له “لوأج”، أن توافد المواطنين للاشتراك في الصندوق أصبح كبيرا.

وأوضح عاشق، أن عدد المشتركين وصل إلى ما يقارب 900 ألف مشترك في الوقت الذي لم يتجاوز 400 ألف مشترك سنة 2014.

وأشار عاشق، أن هذه الزيادة نتيجة لعمليات التحسيس والتوعية وبرامج المرافقة التي تقوم بها الدولة لتسهيل الانتساب للصندوق.

وقد أوضح عاشق أن عدد المنتسبين للصندوق بلغ 1.9 مليون منتسب منهم أكثر من 1 مليون لا يدفعون اشتراكاتهم بانتظام.