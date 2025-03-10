أحمد عز بطل مسلسل أكشن عالمي بميزانية ضخمة

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء التحضيرات لإنتاج مسلسل أكشن عالمي قصير مكون من ثماني حلقات، من بطولة النجم المصري أحمد عز.

وحسب ما نشره تركي آل الشيخ، على صفحته بفايسبوك، سيشارك في هذا العمل، مجموعة من النجوم العالميين. بميزانية ضخمة تتجاوز 25 مليون دولار، ليكون من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية خلال الفترة المقبلة.

كما يعتمد المسلسل على قصة وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني، المعروف بأعماله السينمائية الناجحة في الأكشن والإثارة.

ويشاركه في كتابة السيناريو عدد من الكُتّاب العالميين، من بينهم Daniel Knauf، Sean Hennen، وLucas O’Conno.

فيما سيكون المسلسل، بإشراف أكثر من ثلاثة مخرجين عالميين، سيتولون مسؤولية إخراج الحلقات بشكل متكامل.

وكشف آل الشيخ، أن المسلسل يُنْتَج تحت رعاية “موسم الرياض”، وبشراكة مع استوديوهات الحصن، وصندوق BIG TIM، وMBC، وSela Studios.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل في النصف الثاني من هذا العام. حيث يتم حاليا التحضير لمواقع التصوير، واختيار فريق العمل الكامل، والتجهيزات اللوجستية اللازمة.

وأعرب آل الشيخ عن تفاؤله الكبير بالعمل، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور العربي والعالمي. مؤكدا أن هذا المسلسل يمثل نقلة نوعية في عالم الإنتاج الدرامي العربي.