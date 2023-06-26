أحمد عطاف يستقبل المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في بوركينافاسو

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، دريسا سوادوغو، المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في جمهورية بوركينافاسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثاُ خاصاً.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية أنه وبتوجيه من رئيس الجمهورية، استقبل أحمد عطاف،اليوم، دريسا سوادوغو، المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في جمهورية بوركينافاسو.

وخلال اللقاء تسلم رئيس الدبلوماسية الجزائرية دريسا سوادوغو رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، من قبل الرئيس الانتقالي لجمهورية بوركينافاسو، النقيب إبراهيم تراوري.

وإستعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينافاسو وآفاق تعزيزها عبر تهيئة الظروف المواتية لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين البلدين.

كما تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي.

في ذات السياق، تناول الطرفان ملف الصحراء الغربية في جميع جوانبه كقضية تصفية استعمار يتوجب حلها على أساس تمكين الشعب الصحراوي من التمتع الفعلي بحقه غير القابل للتصرف أوالتقادم في تقرير المصير والاستقلال.