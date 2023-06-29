أحمد فهمي يكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد

خرج الفنان المصري أحمد فهمي عن صمته، وتحدث حول ما يتم تداوله عن انفصاله مع زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وأكد فهمي أن كل ما تم تداوله من أخبار “مجرد شائعات” وقال أنه لما تكون هناك معلومة صحيحة سيخرج للحديث عنها.

وقال أحمد فهمي خلال لقائه مع برنامج et بالعربي: “أصلي متعود لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق ودي شغلانتي ودي ضريبتها. لما يبقى فيه معلومة صحيحة بطلع أأكدها ولو غلط بطلع أنفيها”.

وبدورها، رفضت هنا الزاهد تماما التعليق على أنباء وجود خلافات شديدة بينها وبين الفنان كريم فهمي شقيق زوجها، وزوجته دانية.

وقالت في تصريحات صحفية بالعرض الخاص، أنها لن ترد على أي سؤال خارج موضوع الفيلم.