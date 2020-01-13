أحمد لعرابة يقدم تفاصيل المهمة التي كلفت بها لجنة صياغة اقتراحات مراجعة الدستور

كشف، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة إقتراحات مراجعة الدستور،أحمد لعرابة، عن تفاصيل المهمة المكلف بها من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تقديم إقتراحات لمراجعة الدستور.

وتحدث لعرابة، اليوم الإثنين للإذاعة الثالثة، عن مقاربة فريقه وأهدافه.

وقال لعرابة أن مهمة هيئته تتمحور على المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور.

وقال لعرابة أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ينتظر مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي.

وأوضح لعرابة قائلا: “أن رئيس الجمهورية في رسالته أشار إلى إمكانية المضي قدما، مايعني بوضوح أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى، لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة”.

وأكد لعرابة أن اللجنة، التي ستبدأ عملها إعتبارا من يوم الثلاثاء ، ليس المقصود منها إستبدال الدائرة الإنتخابية.

وأوضح أن مهمتها تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات.

وبخصوص المسألة المتعلقة بتوازن القوى، قال لعرابة أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات.

وأشار: ” في وقت سابق كرس الدستور حصريا للعلاقات بين السلطات، والآن انتهت تلك العقلية وأصبح اليوم للدستور أبعادا أخرى”.